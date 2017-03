In zak en as na motordiefstal

Vele duizenden euro’s aan zuurverdiend spaargeld had hij in zijn hobby geïnvesteerd, maar dieven waren onverbiddelijk.

Na aankoop in 2014 had hij zijn Suzuki helemaal aangepast aan zijn wensen. „Stapsgewijs heb ik alles naar mijn persoonlijke smaak veranderd, van andere vering tot aan speciale spiegels en verlichting”, vertelt Jeroen over zijn motor die hij liefkozend ’De Strom’ noemt. „Hij zat als een gegoten jas.”

Maat had zijn motor speciaal geschikt gemaakt voor lange liefdadigheidsritten. „In 2015 heb ik er nog solo een tocht mee gemaakt naar Scandinavië om geld op te halen voor het Fonds Gezond Geboren. Het geld ging naar baby’s met groeivertragingen en afwijkingen.” De 23-jarige beveiliger zou in mei een rit maken door Huizen voor het kinderkankerfonds Kika, maar dieven hebben dat plan nu doorkruist.

Volgens Maat moet de diefstal afgelopen weekend zijn gebeurd. „Vrijdagochtend heb ik mijn motor nog voor de deur gezet. Maandag ontdekte ik dat die weg was. Het is niet eens de bijna 12.000 euro die ik in de motor geïnvesteerd heb, maar de emotionele waarde.” Maat was tijdens de diefstal thuis.

„Het klinkt heel stom, maar als ik dan naar buiten ga let ik er niet op of mijn motor nog voor de deur staat.” Extra zuur is dat de Suzuki niet vergoed wordt door de verzekering, omdat het alarm kapot was. „Ik wilde dit afgelopen weekend repareren, maar de dieven waren mij te snel af.” Een andere motor snel kopen zit er niet in. „Sinds december woon ik samen. Daar heb ik nu echt geen geld voor”, vertelt de bedroefde 23-jarige Rijswijker.