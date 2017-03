premium

Den Haag tevreden over NAM-besluit

41 min geleden

DEN HAAG - Partijen in Den Haag reageren vrijdag eensgezind positief op het besluit om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet langer een rol te geven in de afhandeling van schadeclaims in Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt in de toekomst de volledige regie over claims naar aanleiding van aardbevingsschade.