Politie schiet bij aanhouding in Delft

De dienders rukten groots uit en hadden de belangrijkste toegangsweg naar de Delftse wijk Tanthof, waar het normaal gesproken relatief rustig is, afgesloten. Een helikopter cirkelde boven de wijk en de straten rondom het incident zaten op slot. Rondom het afgesloten gedeelte ontstond een verkeerschaos. Mensen konden niet bij hun huizen komen.

Schoten gelost bij aanhouding na melding bedreiging met vuurwapen #DerdeWerelddreef #Delft. Geen gewonden, 2 aanhoudingen. Meer info volgt. — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 31 maart 2017

Ooggetuigen vertellen aan De Telegraaf dat een verdachte gelijk kon worden aangehouden, en de ander later een stuk verderop in de wijk in de kladden is gevat. De politie kan dit nog niet bevestigen. Ook is nog onbekend of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen.