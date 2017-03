premium

Celstraf voor beheerder kinderpornoforum

49 min geleden

ROTTERDAM - Een 38-jarige man die tien jaar lang een internetforum in de lucht hield waarop kinderporno werd gedeeld, moet daarvoor vier jaar en zeven maanden de gevangenis in. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de man uit Hoek van Holland vrijdag tot deze celstraf. Die is gelijk aan de eis van de officier van justitie.