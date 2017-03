Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bestuurder vlucht na aanrijden voetgangers

1 uur geleden

DEURNE - Een automobilist die vrijdagavond in Deurne twee voetgangers heeft aangereden, is na de aanrijding doorgereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig ze gewond zijn.