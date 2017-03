PVV wil meedoen in Urk, Almelo en Enschede

,,We hebben inderdaad de wens en intentie daar mee te doen en als we voldoende kandidaten hebben gaan we er ook meedoen'', aldus Wilders.

Langzaam wordt zo duidelijk in welke plaatsen de partij van Wilders wil proberen in de gemeenteraad te komen. In december zei Wilders al dat de PVV in 2018 in zoveel mogelijk gemeenten mee wil gaan doen. De PVV zit momenteel alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad.

In de plaatsen waar de PVV volgend jaar ook gemeenteraadsleden wil leveren is de PVV-aanhang relatief groot. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kreeg de partij in Urk, waar de SGP dominant is, 11 procent van de stemmen. In Almelo stemden zelfs de meeste mensen op de PVV (18 procent). In Enschede en Twenterand was het de tweede partij.