Google is koning 1 april grappen

Door met Google Wind alle molens te verbinden, kunnen wolken worden weggeblazen. Met als gevolg dat de zon altijd zal schijnen in ons kikkerlandje.

Google laat wel weten dat Google Wind alleen invloed heeft als het weer dit toelaat.

Google Home

De Google Home versie ook buitenshuis gebruiken? Dan is Google Gnome (kabouter) iets voor jou. Met vragen over het weer, of vragen over de planten in je tuin, kan je terecht bij Google Gnome.

Er zijn meerdere varianten van de Google Gnome. De ene Gnome is uitgerust met een paraplu en de andere kan drijven door middel van een zwemband.

Google Play Store

Sinds vandaag is er ook een nieuwe categorie genaamd ’Pets’ te vinden in Google Play Store. Het afscheid nemen van je huisdier is niet altijd gemakkelijk, maar met ’Pets’ kan je je huisdier bezighouden terwijl jij op je werkt zit. Gooi bijvoorbeeld via Google Daydream een bal naar je hond.