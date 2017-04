1 april: Drake zegt sorry

Enkele tientallen mensen zijn zaterdag naar Kasteel Maurick, bij Vught, getogen. Ze kwamen kijken hoe een zeventiende-eeuws galjoen zou worden gelicht. Dat gebeurde op deze zaterdag (1 april) uiteraard niet, maar de bezoekers kregen wel een gratis rondleiding.

Drake zegt sorry

Hoeveel mensen naar het Amsterdamse Bos zijn gegaan om daar rapper Drake zijn nederige excuses te horen aanbieden, is niet duidelijk. De Canadese zanger zegde eerder tot drie keer toe een concert in de Ziggo Dome af tot woede van toegestroomde fans. De grap kwam uit de koker van de gemeente Amstelveen.

Sirenes

Bijna vijfhonderd mensen probeerden - vergeefs dus - een ritje in een politieauto met gillende sirenes te winnen bij een wedstrijd van de politie Arnhem-Noord. En omdat de grasmat in het Gelredome niet goed was in te schuiven door een technische storing, zou de derby Vitesse tegen NEC zondag niet doorgaan, meldde de supportersvereniging.

Trump Tower

Ook was de komst aangekondigd van een Trump-Tower in Groningen. En in dezelfde stad zou een bekende kroeg aan de Grote Markt een terras van drie verdiepingen krijgen, compleet met roltrappen en een glijbaan. In het Drentse Wilhelminaoord startte zogenaamd een test met doellijntechnologie: bij de jeugdwedstrijd tussen Old Forward en Wapserveen tegen SVN uit Nijeveen zou voor het eerst een camera worden opgesteld.

Waag

Zaterdag gingen, voor wie het geloofde, in Deventer de voorbereidingen van start om de historische Waag eindelijk weer recht te zetten. Medisch Spectrum Twente ging experimenteren met dieren in de wachtkamer, om de stress van patiënten te verlagen. En in Zaanstad zou ex-burgemeester Geke Faber „per direct” terugkeren op haar post, omdat er geen bekwame kandidaten voor de baan te vinden waren.

Geen wc-papier

In de gemeente Reimerswaal werden voor zaterdag rioolwerkzaamheden aangekondigd. Om het riool ’zo open mogelijk te houden’ vroeg de gemeente aanvankelijk aan inwoners tussen 07.00 en 21.00 uur geen wc-papier te gebruiken. Een SGP-wethouder uit Schouwen-Duiveland kondigde zijn nieuwe baan aan als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Hij liet zaterdag weten dat het een grap was, en dat zelfs sommige familieleden erin waren getrapt.