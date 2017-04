premium

Politie nog bezig met woning Swalmen

Gisteren, 23:53

SWALMEN - Het is de politie nog steeds niet helemaal duidelijk wat er vrijdagmiddag precies is gebeurd in een huis in het Limburgse Swalmen. Onrust in de woning die volledig was afgesloten en verduisterd leidde tot een flinke politie-inzet.