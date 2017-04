Arib: nationaliteit zegt niets over loyaliteit

Dat zei ze bij WNL op Zondag. Ze wilde duidelijk niet graag op de aanhoudende kritiek ingaan, maar zei bijvoorbeeld wel dat het haar raakt als ook de loyaliteit van haar dochter in twijfel wordt getrokken. "Loyaliteit heeft echt niets te maken met een dubbel paspoort." Op de vraag of ze ooit heeft gepoogd haar Marokkaanse nationaliteit op te geven: "Dat is nu zo'n beladen onderwerp geworden, ik wil me daar op een zondagochtend niet over verantwoorden."

Waar ze aan de ene kant te Marokkaans zou zijn, krijgt Arib ook kritiek dat ze te Nederlands zou zijn. De partij Denk blijft dat maar insinueren. Ze zou geen voorbeeld zijn voor de Khadija's in de Schilderswijk. Arib denkt dat die partij misschien niet wil dat zij een voorbeeld is voor deze Khadija's, maar uit reacties merkt ze dat ze zo wel wordt gezien.

Doordat Arib voorzitter is, moet de gedecimeerde PvdA-fractie het werk over nog minder mensen verdelen. Arib heeft er vertrouwen in dat dit goed komt, de PvdA-fractie telt volgens haar 'voor twintig'.