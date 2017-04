Vrachtwagen met mogelijk drugsafval in wijk

premium

Midden in een woonwijk is een truck achtergelaten met vermoedelijk drugsafval.

TILBURG - In een woonwijk in Tilburg heeft de politie zaterdag kort voor middernacht een vrachtwagen met mogelijk drugsafval of grondstoffen voor de productie van drugs aangetroffen. In het voertuig stonden vijftien grote vaten. Specialisten van de politie gaan zondag onderzoeken wat er precies in zit.