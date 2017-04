Reuzenpanda’s komen onderweg niets tekort

Aan boord van KLM-vlucht KL0892 van Chengdu naar Amsterdam zitten die dag voornamelijk menselijke passagiers. De meest in het oog springende reizigers verblijven echter achterin het toestel, in het vrachtgedeelte achter stoelrij 45. In twee speciaal vervaardigde boxen zitten de reuzenpanda’s die bestemd zijn voor Ouwehands Dierenpark in Rhenen. KLM Cargo is trots op de lading.

Vervoer bijzondere dieren

Terwijl het bedrijf zijn hand toch niet omdraait voor dit type vervoer. Bijen, slangen, tijgers, maar ook giraffen, pinguïns, nijlpaarden en dolfijnen: er is ervaring genoeg met het verplaatsen van bijzondere dieren. Met 25.000 stuks per jaar is KLM zelfs de grootste paardenvervoerder ter wereld. Al vele decennia geleden specialiseerde het bedrijf zich in dierenvervoer, een expertise waar tot op de dag van vandaag slechts weinig maatschappijen zich op hebben toegelegd.

Speciale dierenstewards

KLM Cargo heeft speciale dierenstewards in dienst die tijdens de vlucht de dieren kunnen verzorgen en een oogje in het zeil houden. Dat laatste gebeurt niet permanent - dat gaat ten koste van de rust - maar wel regelmatig. In het geval van de reuzenpanda’s reist die dag bovendien een verzorger mee van de dierentuin waar ze opgroeiden. Door de herkenning, zo is de verwachting, zullen ze rustiger blijven.

Kilo’s bamboe

De reuzenpanda’s hebben tijdens de 10,5 uur durende vlucht weinig vertier nodig. Hun leefpatroon bestaat veelal uit eten, drinken en slapen. Daarvoor is plaats genoeg in de boxen, die aan de bovenkant een luik hebben waardoor voedsel en water kan worden aangereikt. Voor de zekerheid worden kilo’s extra bamboe meegenomen om ervoor te zorgen dat de panda’s niets tekortkomen.

Dierenhotel

In de dierentuin waar Xing Ya en Wu Wen momenteel nog wonen, verblijven ze van tijd tot tijd al in hun boxen om zo te wennen aan de situatie tijdens de reis. KLM Cargo heeft sinds 1954 een dierenhotel op Schiphol, waar vervoerde dieren worden verzorgd en rustig kunnen bijkomen. De panda’s zullen hier ook even blijven, voordat ze later op de avond hun reis naar Rhenen vervolgen. Volgens een woordvoerder van KLM Cargo zijn er maar enkele van deze dierenhotels op de wereld. „Ze zijn heel waardevol. Voor veel dieren is Schiphol slechts een tussenstop op weg naar Azië of Amerika. Tijdens de overstap kan er in het dierenhotel ook goed voor ze worden gezorgd. Huisdieren kunnen er zelfs even worden uitgelaten.”