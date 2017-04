Wat er eerst was: het fietspad of de lantaarnpaal, dat is niet duidelijk. Wel is helder dat de inrichters van de openbare ruimte in Schiedam de twee items niet goed op elkaar hebben afgestemd.

Wie zich met een vaartje over het pad verplaatst zou door de ongebruikelijke plaats van deze paal zo in de plomp kunnen belanden. In het donker is de plek in elk geval wel goed uitgelicht.