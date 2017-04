Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Rustig Turks protest op Haagse Malieveld

26 min geleden

DEN HAAG - Het protest op het Malieveld in Den Haag tegen het referendum over de grondwetswijziging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is zondag rustig verlopen. Volgens de politie hebben zich geen incidenten voorgedaan.