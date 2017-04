Twee verdachten aangehouden voor mishandeling homostel

De politie heeft vanmiddag een14-jarige Arnhemmer en een 20-jarige man uit Gennep aangehouden als medeverdachten van de mishandeling van het homostel.

De twee slachtoffers deden zondag aangifte van deze ’hate-crime’ bij de politie en plaatste vanmorgen een verslag op Facebook. „Na het stappen liepen we min of meer hand-hand naar huis toen we geprovoceerd en belaagd werden, kennelijk omdat we homofiel zijn. Ik heb altijd gezegd dat we ons niet gek zouden laten maken en ons niet zouden laten kennen. Dus we hebben ons hevig verzet, totdat het volledig escaleerde en Ronnie en ik uit elkaar werden getrokken”, schrijft Jasper.

„Terwijl mijn man bij me weg werd getrokken, stortten zich drie man op mij. Ik probeerde me los te vechten, maar hoorde Ronnie schreeuwen dat al zijn voortanden eruit geslagen waren door één van die Marokkanen met die betonschaar. Ik ging erop af, waarna ze op de vlucht sloegen. Eindelijk kon ik richting Ronnie rennen en toen zag ik dat zijn bovenlip helemaal was ingescheurd en hij vier voortanden miste.