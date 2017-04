Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Onrustig in Rotterdam na verlies Feyenoord

52 min geleden Redactie

Rotterdam - Na de overwinning van Ajax is de sfeer in Rotterdam omgeslagen. De eerst zo uitgelaten vrolijke meute op het Stadhuisplein keerde zich tegen politie en de pers. Op het plein, waar politie met ME-bussen en te paard aanwezig is, zijn meerdere mensen gearresteerd.