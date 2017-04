Megabedrag voor caravanverkoper Jos: 925.000 euro

Al snel bleek dat Jos al precies wist hoe hij het spel met de koffers ging spelen. Hij had eerder een visioen gekregen en liet zich daardoor leiden, gesteund door zijn neef Marcel, die eerder op de dag al aanvoelde dat oom Jos de finale zou bereiken.

“Ik heb een lijstje bij me met koffernummers, op volgorde waarop ik ze ga openen. En vorige week werd ik wakker met nummer 14 in gedachte, daarom speel ik met koffer 14”, vertelde de Bredanaar aan presentatrice Linda de Mol. En zo geschiedde.

Jos opende eerst zes koffers, daarna vijf, vier, drie, twee en hield de klappers van vijf miljoen en twee miljoen nog in het spel. Toen de bank hem 925.000 euro bood voor koffer 14, ging hij akkoord.

Foto: Roy Beusker Fotografie

Een slimme deal, blijkt al snel. In het koffertje van de goedlachse Bredanaar zat slechts 10 euro.

“Wat een geluk!”, roept Jos, die denkt dat zijn vrouw het niet gaat geloven. Terwijl het publiek klapt, belt hij haar op om het goede nieuws te vertellen. „Ik ben er stil van”, zegt zij. Terwijl Jos volschiet belooft hij haar: „We gaan er leuke dingen van doen”.

Hier word je toch stil van... Wie zou jij bellen als je bijna € 1 miljoen wint? #miljoenenjacht #winnendoejebij pic.twitter.com/KiDGw7P5Pa— Postcode Loterij (@PostcodeLoterij) 2 april 2017

De laatste keer dat een winnaar de studio verliet met zo’n bedrag, is zeven jaar geleden. In 2010 won Connie uit Hank, ook uit Noord-Brabant, een bedrag van 1 miljoen euro in de studio van Miljoenenjacht.