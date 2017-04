Rekenkamer stelt ’hackrapport’ Rotterdam uit

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam had de Rekenkamer van de stad nadrukkelijk gevraagd een rapport over de gemeentelijke informatiebeveiliging níet naar buiten te brengen. Het college is bang dat er te veel details over die beveiliging naar buiten komen.

De woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb: „We erkennen de zorgen van de Rekenkamer over de beveiliging. We willen daar ook zeker iets aan doen. Maar als dit rapport zo wordt gepubliceerd, dan is het meer een lesje: hoe hack je de gemeente. En dat is voor niemand goed, voor medewerkers niet en voor de inwoners niet.”

Directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam zegt dat hem is gevraagd voor maandagochtend 10 uur op dat verzoek te reageren. „Ik heb vandaag een brief aan de burgemeester geschreven dat ik tijd nodig heb. Bij hun verzoek zaten veel documenten, ook met technische zaken, en daar heb ik tijd voor nodig. Daarom heb ik de publicatie sowieso met een week uitgesteld.”

Het college schrijft erover in een brief aan de gemeenteraad: „In het rapport wordt gewezen op zwakke plekken in de informatiebeveiliging van de gemeente. Potentiële kwaadwillenden krijgen hiermee de beschikking over informatie waarmee zij zich onrechtmatig toegang kunnen verschaffen tot onze systemen en misbruik kunnen maken van bij de gemeente (privacygevoelige) aanwezige informatie.”