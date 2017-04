Koerden willen veilig stemmen in Nederland

„Binnenkort kan men in Nederland ook een stem uitbrengen inzake het referendum. Wat voor veiligheidsmaatregelen zullen er worden genomen om te voorkomen dat dit wederom uitmondt in geweld door extreem-rechtse Turken richting de tegenstanders van Erdogan en dan met name richting de Koerden, die vaker doelwit zijn van deze extreem-nationalisten?”, zo vraagt DemNed zich af.

De organisatie roept de Nederlandse overheid op om in contact te treden met de verschillende organisaties uit Turkije, om geweld vanuit de extreem-nationalistische hoek te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan stemmen bij het referendum.

Turkse Nederlanders kunnen van 5 tot en met 9 april stemmen inzake het referendum over de grondwetswijziging, waardoor Erdogan meer macht krijgt. Zondag verliep een protest van tegenstanders van dat referendum op het Haagse Malieveld rustig.