De politie kreeg zondagavond een melding van onrust bij een beachclub aan de Weerd in Roermond. Daar aangekomen vonden agenten uit dat er een vechtpartij was geweest. Alle aanwezige personen werden verzocht het etablissement te verlaten. Alleen Jos Verstappen weigerde te vertrekken. Hij is daarom aangehouden.

Volgens de politie had Verstappen „flinke verwondingen aan zijn gezicht”. Of de ex-Formule 1-coureur en vader van Max Verstappen zelf ook geweld heeft gebruikt, is niet duidelijk.

Verstappen is door de jaren heen vaker in het nieuws gekomen met geweldsincidenten. Twintig jaar geleden raakte hij al eens slaags met een bezoeker van zijn kartcentrum. Een jaar later loopt een 45-jarige man door de vuisten van Verstappen een gebroken kaak, een barst in de schedel en een beschadigde oogkas op. In 2002 gaat ’Jos the Boss’ op de vuist met een bezoeker van een kartwedstrijd in Duitsland.

In 2008 krijgt hij een voorwaardelijke celstraf en een boete wegens het stalken van zijn toenmalige vrouw, de moeder van Max. Van mishandeling wordt hij vrijgesproken, maar de rechter legt hem wel een contactverbod op. Ook zijn vriendin doet later aangifte van mishandeling. Hij zou ook op haar zijn ingereden. Uiteindelijk blijkt het conflict toch minder ernstig. Sterker nog, een jaar later trouwen ze en krijgen ze een dochter.