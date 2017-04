Beetje fiets kost al gauw duizend euro

Er werd vorig jaar met 937 miljoen euro een recordomzet geboekt in de verkoop, terwijl er in de afgelopen 30 jaar niet eerder zo weinig rijwielen werden verkocht.

Dit blijkt uit cijfers van de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG, die vandaag op een fietscongres in Arnhem worden gepresenteerd.

,,De omzet uit de verkoop van nieuwe fietsen is in 2016 voor het vierde jaar op rij gestegen naar een nieuw record. Een stijging van 4,2 procent ten opzichte van 2015. Dat komt vooral door de populariteit van de elektrische fiets, waar mensen steeds meer geld voor willen uitgeven. Mede daardoor komt de gemiddelde prijs van een fiets voor het eerst boven de duizend euro uit”, zegt Wouter Jager, voorzitter sectie Fietsen van RAI Vereniging. ,,Daaruit mag je haast concluderen dat het een luxeartikel is geworden.”

BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt is tevreden met de omzetstijging maar heeft een dubbel gevoel. ,,Natuurlijk zijn we blij, maar we maken ons ook zorgen. Sinds 1987 zijn er met 928.000 stuks niet meer zo weinig exemplaren verkocht als het afgelopen jaar.”

,,Mensen kiezen voor kwaliteit en comfort en willen daar voor betalen. Maar dat betekent ook dat er langer wordt doorgefietst”, ziet Eckhardt. ,,Normaal hebben we het altijd over verkoopaantallen boven de één miljoen.”

Bijna 30 procent van alle nieuwe fietsen was vorig jaar een elektrische en de e-bike was goed voor een omzet van ruim 534 miljoen euro; dat is bijna 57 procent van de totale omzet.