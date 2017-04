Meer file door uitjes ouderen

„Het is duidelijk dat de mobiliteit verder toeneemt. In de ochtend blijft het aantal weggebruikers redelijk stabiel, maar vooral later op de dag zie je ook veel ouderen op de weg. Die gaan gezellig een dagje uit en keren gelijk met het woon-werkverkeer aan het einde van de dag weer huiswaarts. Dat levert dus meer opstoppingen op”, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB.

Steeds drukker

„Gemiddeld genomen moet je tien procent meer tijd inplannen als je in de avondspits op weg gaat”, raadt Broekhuis aan. „Het wordt door de economische opgang ook drukker. Je ziet meer vrachtverkeer, bedrijfsbusjes en werknemers die met de luxe wagen naar hun baas gaan.”

Het is opvallend dat de opstoppingen vooral in Noord-Brabant explosief stijgen. „Het is altijd al een provincie waar veel verkeer rijdt, maar het eerste kwartaal zien we hier dat weggebruikers 21 procent langer onderweg zijn dan vorig jaar. Dat heeft onder andere te maken met het dichtslibben van wegen rond Eindhoven, drukte bij de Merwedebrug en de A16”, weet Broekhuis.

„Brabant wordt qua drukte op gepaste afstand gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland, met 6 en 5 procent meer oponthoud.”

Het valt de ANWB ook op dat de drukte bij de grote knelpunten aanhoudt. Zowel op de A27 (Almere-Utrecht) als de A4 (Amsterdam-Den Haag) steeg de filedruk– de lengte maal de duur van files – met 12 procent.