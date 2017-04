Naar IS overgelopen sergeant op terreurlijst

Het gaat om de 28-jarige Ahmed M. die was gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen bij een eenheid die met helikopters werkt. Hij was de eerste - en tot op heden enige - actief dienende Nederlandse militair die naar het strijdgebied is vertrokken om zich aan te sluiten bij een jihadistische groep.

De in Irak geboren militair is ontslagen door Defensie. Dat hij op de terrorismelijst is geplaatst duidt erop dat hij nog in het kalifaat verblijft dat door IS is uitgeroepen in Irak en Syrië.

Premier Mark Rutte noemde het overlopen van de militair destijds ,,verschrikkelijk ernstig’’. Ook herhaalde hij naar aanleiding hiervan zijn controversiële uitspraak dat dit soort jihadisten beter in het strijdgebied kunnen sneuvelen dan terugkeren naar Nederland.

Plaatsing van M. op de lijst moet voorkomen dat hij nog aan zijn geld kan komen of geld krijgt van iemand anders in Nederland. Zijn tegoeden zijn bevroren. De nationale terrorismelijst moet tegengaan dat terrorisme wordt gefinancierd vanaf Nederlandse bankrekeningen.

Behalve M. zijn maandag nog vier mannen en vier vrouwen door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken aan de lijst toegevoegd. Die telt daardoor inmiddels meer dan honderd namen. Nederland deelt de lijst ook binnen de EU om zoveel mogelijk te voorkomen dat iemand die op de nationale lijst staat, in een ander Europees land wel aan geld kan komen.