Gemiddeld huilen baby’s twee uur per dag in de eerste twee weken. In de weken daarop neemt het huilen langzaam toe. Rond zes weken piekt het huilen met gemiddeld twee uur en vijftien minuten per dag. Vervolgens zakt het gemiddelde weer weg naar één uur en tien minuten bij twaalf weken.

Aan het onderzoek van de Warwick University deden bijna 9000 baby’s mee. De gegevens moeten gezondheidsdiensten helpen om ouders gerust te stellen dat hun baby normaal of juist bovengemiddeld huilt.