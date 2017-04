Dode Stieltjeskanaal is 31-jarige man uit Klazienaveen

Zijn lichaam werd aangetroffen in de kofferbak van de auto. De wagen lag half in het water. van het Stieltjeskanaal bij het Drentse Coevorden. Vaststaat dat de man om het leven is gebracht. Het ziet er naar uit dat dit niet in zijn woning is gebeurd, maar elders.

Laatste uren slachtoffer

De recherche probeert zijn laatste uren in kaart te brengen. Hij werd donderdagavond om 18 uur voor het laatst gezien. Het rechercheteam doet onderzoek naar zijn telefoongegevens en verzamelt beelden van beveiligingscamera’s. De politie vraagt mensen met informatie zich te melden.

Vrijdag is de woning van het slachtoffer doorzocht. Dat is gedaan om meer inzicht te krijgen in zijn leven.

