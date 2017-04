Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ontuchtpleger weg bij voetbalclub

22 min geleden

ZUTPHEN - De wedstrijdsecretaris van de voetbalclub AZC Zutphen heeft na alle commotie over zijn verleden zijn functie neergelegd. Het radioprogramma Argos meldde zaterdag dat de man, Wiljo L., in 1997 als tafeltennistrainer werd geschorst vanwege het ’ongewenst aanraken van minderjarige spelers’, maar dat hij toch nog als vrijwilliger bij een voetbalclub werkzaam is.