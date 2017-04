Zorgfraudeur Schiedam in België opgepakt

De man is twee weken na zijn aanhouding overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend. Hij stond internationaal gesignaleerd. De verdachte is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen.

De 36-jarige verdachte zou zich samen met zijn echtgenote tussen 2010 en 2015 schuldig hebben gemaakt aan omkoping van een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en mensensmokkel. Het echtpaar heeft volgens het OM voor circa 1,2 miljoen euro witgewassen. Samen met zijn echtgenote was de man bestuurder van een zorgbureau in Schiedam, waar de opsporingsdienst van de Inspectie SZW in 2015 administratie in beslag nam.

Kort na aangifte door een zorgverzekeraar begin 2015 vertrok het echtpaar naar Turkije. Zij gaven daar geen gehoor aan oproepen voor een verhoor. Het onderzoek naar de zorgfraude is inmiddels afgerond, aldus het OM. De zaak komt binnenkort op zitting. Of ook de vrouwelijke hoofdverdachte wordt vervolgd, is nog niet bekend.