Vrouw van stel dat ’huisslaaf’ hield vrij

De 59-jarige man en de 46-jarige vrouw zitten sinds juli vorig jaar vast. Het was de derde keer dat ze om hun voorlopige vrijlating vroegen. De zaak wordt deze zomer inhoudelijk behandeld.

De rechters vinden dat de vrouw de kans moet krijgen om samen met de reclassering haar persoonlijke leven op orde te brengen en de opvoeding van haar zoon weer op zich te nemen. Ze mag geen contact hebben met eventuele getuigen die op verzoek van de verdediging nog gehoord worden voor het onderzoek.

Slachtoffer opgesloten

Het echtpaar heeft de nu 31-jarige Jeffrey van maart 2007 tot november 2015 in huis gehad. Hij moest 16 uur per dag werken, klusjes doen rondom hun woonwagen en in een winkel en zijn uitkering inleveren. ’s Nachts werd hij opgesloten, eerst in een caravan, later in een schuurtje. Ook moest hij auto's en bedrijfjes op zijn naam laten zetten.

Volgens de verdediging klopt er niks van het beeld dat justitie van het gebeurde schetst: de aangifte die het slachtoffer in november 2015 deed, zou gebaseerd zijn op leugens en zijn ingegeven door geldelijk gewin. Jeffrey zou ertoe zijn aangezet door een derde persoon, die hem als katvanger gebruikte in een btw-carrousel met de in- en verkoop van auto’s.