Rutte moet WOB-weigering MH17 nader motiveren

De minister-president moet beter omschrijven waarom hij een gesprek met onderzoekers van de Universiteit Twente, die werkten aan de 'Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsoperatie Vlucht MH17’, niet wil prijsgeven. De rechtbank vindt dat de weigering onvoldoende gemotiveerd is. Binnen vier weken moet dat verzoek opnieuw worden beoordeeld.

Inzage in de verslagen van de ministerraad is echter terecht geweigerd. Die geven te veel inzicht in wat besproken is over de afhandeling van de MH17-ramp. Publicatie zou een open en ongedwongen overleg in de ministerraad in de weg staan, vindt de rechtbank.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.