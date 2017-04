Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ook in Eindhoven homostel mishandeld

37 min geleden

EINDHOVEN - In Eindhoven is dit weekeinde een man van achttien aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht ook een homostel te hebben mishandeld vanwege hun geaardheid. De politie bevestigt dat maandag. In Arnhem werd dit weekeinde eveneens een homostel mishandeld. Een van die slachtoffers raakte daardoor enkele tanden kwijt.