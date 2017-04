Man langer vast zaak doodgereden overvaller

Albert K. blijft in beperking vastzitten, dus hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De man, die de bewoner zou zijn van de donderdag overvallen woning, is samen met een 32-jarige vrouw opgepakt. Zij is zaterdagavond weer op vrije voeten gekomen, maar blijft nog wel verdachte in de zaak, liet de politie zondag weten.

Schoten na woningoverval

Donderdag was er een woningoverval aan de Limburgsingel. Na de overval gingen de bewoners, de 32-jarige vrouw en 34-jarige Albert K., achter de verdachte aan in een busje van een pizzakoerier. Daarbij werd geschoten. Door wie is nog niet bekend.

Volgens buurtbewoners reed K. in een nabijgelegen plantsoentje de vermoedelijke overvaller, een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aan. Die kwam daardoor om het leven.

De politie liet zaterdag weten dat uit onderzoek nog moet blijken of de aangereden man ook de overvaller was. Ook wordt nog onderzocht of er meerdere overvallers waren.

De twee bewoners werden donderdag gearresteerd. „Het gaat hier om een bijzondere zaak. De slachtoffers zijn ook verdachten en dat maakt dat het tijd kost om zorgvuldig de feiten helder te krijgen”, aldus de politie.