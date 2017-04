Verschillende bronnen van De Telegraaf melden dat Badr Hari in het Justitieel Complex Zaanstad verblijft dat in september is geopend.

De Dienst Justitiële Inrichtingen wil niets zeggen over de plek waar de kickbokser zit. Zijn advocaat evenmin.

Sterrenstatus

Ondanks zijn sterrenstatus hoeft Badr niet te rekenen op privileges. Hij zal als elke andere gevangene worden behandeld.

Justitie probeerde de locatie, de gevangenis in Westzaan, geheim te houden. Foto: Hollandse Hoogte

Badr Hari kreeg in 2015 in hoger beroep 24 maanden cel voor een reeks mishandelingen. Omdat hij zeven maanden in voorarrest zat, moet hij nog zeven maanden zitten. Hij heeft zich zelf gemeld na een oproep.

De bajes in Westzaan heeft ruimte voor 1000 gevangenen.

LEES OOK: