Natuurgenezeres (56) hoort straf

De rechtbank verwijt haar dat ze een man in hulpeloze toestand heeft achterlaten in een hotel in Breukelen. Deze man, een Zwitser, liep daarna in verwarde toestand de A12 op en werd doodgereden door een vrachtwagen. Een andere hulpzoekende liep zware breuken op bij een sprong van een parkeerdek op Schiphol, in de veronderstelling dat hij kon vliegen. Een Belg werd kreupel en bijna blind na een hartaanval. Ook overleed een cliënt in bad bij de vrouw.

In hoger beroep is de 56-jarige vrouw tot 141 dagen gevangenisstraf veroordeeld.