Arnhemmer reed overvaller tweemaal aan

Het paar wilde volgens de advocaat vluchten voor de overvaller die in hun huis aan de Limburgsingel om zich heen schoot. Ze sprongen in een busje van een pizzakoerier dat er toevallig stond. Op hetzelfde moment stond de overvaller voor het busje. Hij zou nogmaals hebben geschoten, waarna de 34-jarige man gas gaf en hem aanreed. Hij reed achteruit, weer naar voren en raakte de overvaller nog een keer. Die overleed ter plekke. De politie arresteerde het paar. De vrouw is weer vrij, maar de man zit nog vast.

Duur horloge

Volgens Schadd had de overvaller een telefonische afspraak gemaakt om te komen kijken naar een duur horloge dat de Arnhemmer te koop had aangeboden. Nadat hij had aangebeld ,,schoot hij meteen de voordeur aan gort'', zegt de advocaat. ,,In huis en in de tuin zijn kogelinslagen gevonden.'' Een zus en haar vriend waren op bezoek. Zij konden zich in veiligheid brengen, maar het Arnhemse paar dacht dat de vriend doodgeschoten was. De 32-jarige vrouw belde het alarmnummer, terwijl zij en haar man ervandoor gingen. ,,Op een bandje van 112 zijn schoten te horen en totale paniek. Meteen nadat de overvaller was aangereden, arriveerde de politie met toeters en bellen.''

Op camerabeelden is te zien dat nog onbekende mensen wegrennen. De politie denkt dat er mogelijk meer overvallers waren, maar het onderzoek is nog niet klaar. De politie wilde dinsdag niet reageren op het relaas van de advocaat.