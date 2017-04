Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Politie zoekt getuige mishandeling homostel

52 min geleden Koen Nederhof

ARNHEM - De politie in Arnhem is op zoek naar een fietser die ook ruzie had met een groepje jongens op de Nelson Mandelabrug. Diezelfde jongens van tussen de 14 en 20 jaar worden verdacht van het mishandelen van twee homo’s.