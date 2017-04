4 doden bij 34 schietincidenten politie

Het aantal incidenten varieert sinds 2011 weinig, met 24 incidenten in 2012 als laagterecord. Het aantal doden verschilt wel van jaar tot jaar. In 2015 waren dat er nul, in 2011 en 2012 vijf per jaar.

Elk geval waarbij politiemensen hun vuurwapen gebruiken en waarvan ernstig letsel of de dood het gevolg is, wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De officier van justitie beslist op basis van het feitenonderzoek over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik. Daarbij kan vervolging worden ingesteld tegen de agent. Hoe dat met de incidenten van 2016 is afgelopen, kan het OM niet zeggen.

Objectief en zorgvuldig onderzoek is volgens het OM van groot belang voor zowel slachtoffers, nabestaanden als voor de betrokken politiemensen.