Hoge Raad: doodschieten Danny (12) was moord

34 min geleden

BREDA - Drie mannen die in 2010 betrokken waren bij de beschieting van een woonwagen in Breda zijn schuldig aan moord. Door de beschieting kwam de twaalfjarige Danny Gubbels om het leven. Volgens de Hoge Raad blijft de twintig jaar celstraf waartoe het gerechtshof het drietal eerder veroordeelde dan ook in stand.