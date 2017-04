premium

Verdachte opgepakt voor mishandeling homopaar

31 min geleden

AMSTERDAM - Opnieuw is een verdachte aangehouden voor de mishandeling van een homopaar in Amsterdam in oktober vorig jaar. De 23-jarige man is dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident, waarbij het stel ernstig werd toegetakeld door drie mannen.