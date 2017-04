premium

Koning in gesprek over problemen azc Ter Apel

43 min geleden

TER APEL - Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Ter Apel met inwoners en vrijwilligers gesproken over problemen rond het asielzoekerscentrum in de Groningse plaats. Het gesprek ging onder meer over overlast door een kleine groep asielzoekers en de maatregelen die daartegen zijn genomen, liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na afloop weten.