Kauwtjes leggen sloopwerk Zaandam plat

31 min geleden José Pietens

Het had weinig gescheeld of de sloop en nieuwbouw op het oude Kakesterrein in de Rosmolenbuurt in Zaandam hadden maanden vertraging opgelopen. Bij de 29 woningen vlogen kauwtjes met nesteldrang rond. Dit is een beschermde diersoort die in het broedseizoen niet mag worden verstoord.