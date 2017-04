Meer oorlogsarchieven online

Het instituut heeft intussen al twee andere, op papier al vaak geraadpleegde oorlogscollecties online beschikbaar gesteld. Het gaat om de dossiers ’Bureau Inlichtingen/Duitse verdedigingswerken’ en ’Marine Monografie’.

’Bureau Inlichtingen/Duitse verdedigingswerken’ (Collectie 575) omvat onder meer inlichtingen die het verzet vergaarde over Duitse bunkercomplexen, verdedigingswerken en militaire eenheden in het bezette Nederland . Te denken valt aan de Atlantikwall. In dit archief zitten ook gegevens aan de hand waarvan in onze tijd nog bommen en dergelijke worden opgeruimd.

De publicatie over de geschiedenis van de Koninklijke Marine (Collectie 092) gaat onder meer over krijgsverrichtingen van de Marine in mei 1940 en acties van marineschepen in de oorlog.