Rouw in Groningen om dood student (19)

Volgens de brandweer is de brand in de keuken ontstaan. De jongeman was op dat moment niet bij het kooktoestel en is vermoedelijk door de hevige rookontwikkeling gestikt, aldus de brandweer Groningen na eerste onderzoek.

Het slachtoffer werd nog door uit meerdere stadsdelen te hulp geschoten hulpverleners naar buiten gebracht, maar alle hulp mocht niet meer baten. De politie doet nader onderzoek naar de oorzaak van de fatale vuurzee.

Buurtbewoners aangeslagen

De brand was nabij het bekende Groningse Noorderplantsoen, waar veel studenten wonen. Omwonenden zijn zichtbaar aangeslagen. Het was een van deze buurtbewoners die alarm sloeg nadat deze rook signaleerde. Al snel was duidelijk dat er nog iemand in huis was.

Een attente buurtgenote heeft kort na het drama ontluikende bolbloemen en een kaartje met treurige tekst voor de student aan de Rijksuniversiteit Groningen achtergelaten. Een groepje jongeren staat later een tijd stil op de stoep, waar een kaarsje brandt en bloemen gelegd worden. De jongemannen tonen zwijgend hun grote verdriet en ondersteunen elkaar. „We weten ook nog niet wat er precies is gebeurd. Dat laten we ook maar aan de politie.” Het is nog vers en ze willen uit respect voor de familie nog niet over het gebeurde praten.