Auto ondersteboven in greppel Waalre

52 min geleden

WAALRE - Bij een ongeluk in het Brabantse Waalre is dinsdagavond een gewonde gevallen. De wagen belandde op de verkeerde weghelft en kwam vervolgens ondersteboven in een greppel terecht. De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.