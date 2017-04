Kofferbakdode bekende politie

Dat melden een bron uit de familie van de man die vrijdag dood werd aangetroffen in de kofferbak van zijn auto en nog iemand uit de directe omgeving van de jonge Drent. De politie bevestigt noch ontkent dit. „We zeggen niets over het verleden van het slachtoffer”, aldus politiewoordvoerder Sylvia Sanders.

Meinema, die een loonwerkersbedrijf had, verkeerde in zware financiële nood. Vorig jaar pikte hij een peperdure mobiele kraan voor grondverzetwerk. Meinema werd gepakt omdat in het werktuig een gps-zender was verwerkt.

De politie is volop bezig met het onderzoek naar de dood van de jonge ondernemer. Vrijdagochtend werd hij aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen Mercedes. Die bungelde op de rand van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Het ziet ernaar uit dat zijn moordenaar Meinema en zijn auto in het kanaal wilde duwen om sporen uit te wissen. Maar dit plan lukte niet. Een voorbijganger alarmeerde de politie die meteen zag dat er sprake was van een misdrijf.

Het Team Grootschalige Opsporing dat de moord op Meinema onderzoekt, kijkt naar verschillende scenario’s. Er is veel informatie binnengekomen. Zo wordt in het dorp gezegd dat Meinema ook betrokken was bij het leegroven van wietkwekerijen. Een levensgevaarlijke bezigheid. Meerdere ’rippers’ zoals de wietdieven worden genoemd, zijn in het verleden omgebracht.

De politie zegt hierover: „We zijn nog volop bezig met het onderzoek en gaan niet op specifieke informatie in.” Het rechercheteam pluist de gangen van Meinema na: met wie had hij het laatst telefonisch contact en waar ging hij donderdagavond heen?

Die avond werd hij om zes uur voor het laatst gezien. De moord op Meinema houdt de gemoederen in zijn woonplaats Klazienaveen flink bezig.