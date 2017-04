Stemlokalen Turks referendum 5 dagen open

In Deventer kunnen Turken terecht bij de sporthallen van De Scheg. Op het terrein zelf zijn medewerkers van een beveiligingsbedrijf actief, daar buiten houdt de politie toezicht. De beveiligers zijn ingehuurd door de Turkse overheid. Bij de ingang van de sporthal waarin het stemlokaal is gevestigd wordt elke bezoeker gecontroleerd. Tassen moeten worden opengemaakt en paraplu's ingeleverd. Verder is er cameratoezicht.

Den Haag doet geen mededelingen over de beveiliging rondom het Turks referendum. In Den Haag kunnen Turken terecht in het GIA, een evenementenhal aan de Werf. ,,We hebben een inschatting gemaakt van de openbare orde en de veiligheid rondom het referendum", zegt een woordvoerder. Hij wil niet meer kwijt dan dat er veel verkeersdrukte rondom het GIA wordt verwacht, vooral komend weekend.

In Amsterdam is de RAI aangewezen als stembureau. Een woordvoerder zei eerder dat de RAI ,,in staat is zo'n grootschalig evenement te hosten'. De gemeente Amsterdam doet verder geen mededelingen over eventuele veiligheidsmaatregelen.