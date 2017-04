PVV wil in zestig gemeenten meedoen

Het gaat om gemeenten waar de PVV veel aanhang heeft, zoals Spijkenisse, Edam-Volendam en het Brabantse Rucphen en middelgrote plaatsen als Nieuwegein, Vlaardingen, Zoetermeer en Schiedam. Ook in grotere steden als Dordrecht, Arnhem en Den Bosch doet de partij van Wilders mee.

Afgelopen weekend werd al bekend dat de PVV meedoet in Rotterdam. Nu zit de partij alleen nog in Almere en Den Haag in de gemeenteraad.

Wilders: “De opmars van de PVV zet door. We zijn inmiddels de tweede partij van Nederland. En ook lokaal is er een grote behoefte aan een sterke PVV. Alle PVV’ers die in de gemeenten wonen waar wij mee willen doen roep ik daarom op om zich aan te melden als kandidaat-raadslid.”

Bekijk hieronder in welke gemeenten de PVV wil meedoen.

Groningen

Oldambt

Pekela

Delfzijl

Westerwolde (22 nov. 2017)

Fusiegemeente Bellingwedde en Vlagtwedde

Friesland

Ooststellingwerf

Weststellingwerf

Achtkarspelen

Drenthe

Coevorden

Borger-Odoorn

Emmen

Hoogeveen

Overijssel

Twenterand

Almelo

Enschede

Gelderland

Arnhem

Tiel

Maasdriel

Buren

Geldermalsen

Neerijnen

Flevoland

Lelystad

Almere

Urk

Utrecht

Bunschoten

Wijk bij Duurstede

Vianen

Nieuwegein

Lopik

Stichtse Vecht

Noord-Holland

Zaanstad

Den Helder

Purmerend

Edam-Volendam

Zandvoort

Zuid-Holland

Den Haag

Schiedam

Nissewaard

Hellevoetsluis

Vlaardingen

Zoetermeer

Dordrecht

Rotterdam

Zeeland

Hulst

Terneuzen

Sluis

Vlissingen

Tholen

Noord-Brabant

Rucphen

‘s-Hertogenbosch

Steenbergen

Helmond

Roosendaal

Etten-Leur

Limburg

Stein

Venlo

Heerlen

Sittard-Geleen

Landgraaf

Maastricht

Kerkrade