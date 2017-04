Het gaat om stoelen, tafels en kasten voor 100.000 werkplekken bij het hele Rijk. Als ze vervangen of gerepareerd moeten worden zal eerst gekeken worden naar materiaal dat al in omloop is, zowel binnen als buiten de organisatie. Dat komt volgens Rijkswaterstaat niet alleen ten gunste van het milieu, maar het is ook goed voor de schatkist. Het hergebruik moet een besparing van enkele miljoenen opleveren.

Het kabinet heeft de ambitie om in 2050 een circulaire economie te zijn.