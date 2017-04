premium

Bende achter Rotterdamse schietpartijen gepakt

40 min geleden

ROTTERDAM - De politie zegt dat een groep criminelen achter de vele schietpartijen in Rotterdam-Zuid is opgepakt. In totaal zijn tot nu toe dertien verdachten aangehouden. Zij variëren in leeftijd tussen de twintig en 26 jaar en komen allemaal uit het zuidelijk stadsdeel.