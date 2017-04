Onderhandelaars praten over arbeidsmarkt

Volgens de voorzitter van het adviesorgaan zijn daar veel kansen voor. De klimaatdoelstellingen zijn daar volgens Hamer „goed mee te verbinden.” Op de vraag of er meer of minder flexbanen nodig zijn, zei Hamer dat het vooral gaat om meer zekerheid en de kans voor zowel ondernemers als werknemers om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Mark Rutte (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66) wilden bij binnenkomst niet kwijt waar de gesprekken woensdag over gaan. Sybrand Buma van het CDA bevestigde echter dat over de arbeidsmarkt wordt gesproken.

Rutte zei grappend dat Hamer „een zeer ongepaste opmerking” heeft gemaakt door te zeggen wat het onderwerp is. „Ik ga niks zeggen over de onderwerpen waar we over gaan praten. Ik hou me aan de afspraak dat we dat niet doen.”

De partijen onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Vooraf is duidelijk gemaakt dat de onderlinge verschillen groot zijn. Over de inhoud van de gesprekken en het verloop ervan wordt tussentijds door de onderhandelaars niet veel gezegd.