„Leuk, die kleurboeken van jullie”, schreef de klant op de pagina van Kruidvat bij een foto van de - ingekleurde - tekening van de nazileider. Het gaat om een stripfiguurversie van Hitler, die is gehuld in een bruin uniform en de naar hem vernoemde groet brengt. Om zijn arm draagt het figuurtje een rode band met hakenkruis. In combinatie met zijn zwarte snor en scheiding kan er geen verwarring zijn over wie het voorstelt.

De kleurplaat bestaat uit vakjes. Met letters staat aangegeven welke kleur ieder vakje moet krijgen. Wie eraan begint, ziet uiteindelijk de beeltenis van de dictator en massamoordenaar tevoorschijn komen.

Spelenderwijs

Veel mensen reageren verbolgen: „Kruidvat mag zich wel even achter de oren krabben”, zegt iemand. Een paar mensen zien er de lol wel van in en een enkeling vindt een kleurplaat van een dictator een goed idee: „Leert de jeugd tenminste spelenderwijs iets over geschiedenis. Ze leren toch al niks meer tegenwoordig.”

Foto: Facebook

De boeken zouden vanaf dinsdag officieel in alle winkels liggen, maar werden op sommige plekken maandag al verkocht. „De afbeelding in dit kleurboek is ongepast. We hebben er daarom voor gekozen om de kleurboeken per direct uit de verkoop te halen”, laat een woordvoerder van Kruidvat weten.

De afbeelding was te zien in het boek Kleuren op Code, met de ondertitel: rustgevende kleurprojecten. De drogisterij gaat uitzoeken hoe het kan dat het boek, dat vermoedelijk in India werd gedrukt, in de winkels lag.

Ok. Vergeet de HEMA roti. Het Kruidvat haalt een kleurboek met Hitler uit de winkels. pic.twitter.com/bebnZm1Pvy— Lammert de Bruin (@lammert) 5 april 2017